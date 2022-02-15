В Алматы проверят все строительные краны после гибели машиниста

15 фев. 16:05

Всего в Алматы свыше 200 кранов, все они будут проверены после несчастного случая на одной из строек города в январе, пишет "Казинформ".

"По городу Алматы поставлено на учет 238 башенных кранов, из них 219 башенных кранов установлены на строительных объектах", - указали в акимате города.

Напомним, крановщик погиб 23 января на строительной площадке микрорайона "Таугуль-1" в результате падения крана.

"Создана комиссия по расследованию несчастного случая повлекшего смерть машиниста крана Маинова Б.С., погибшего на строительной площадке. Сейчас работа комиссии продолжается", - сообщили в акимате. Кроме того, все краны в городе ждет проверка.