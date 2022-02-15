Деятельность ОПГ, участвовавшей в погромах в Казахстане, пресекли в Алматы

15 фев. 15:52

Пресечена деятельность ОПГ "Казахстанские", участники которой задержаны за участие в январских погромах, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

"В Алматы и Алматинской области КНБ совместно с МВД проведена крупномасштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности ОПГ "Казахстанские", состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц. Задержанные шесть членов группировки причастны к многочисленным общеуголовным преступлениям на территории Алматинского региона (вымогательство, разбой, самоуправство, хулиганство, криминальное покровительство предпринимателям, скотокрадство)", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что у задержанных обнаружили четыре единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, семь гранат, спецсредства, а также предметы, которые подтверждают, что задержанные мародерствовали во время январских беспорядков в городе.

Подчеркивается, что в отношении преступников возбуждены уголовные дела частям 3 и 4 статьи 287 УК РК ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Кроме того, участники ОПГ раскрыли "схроны" с оружием. "В Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два "схрона", из которых изъято 44 единицы огнестрельного и три единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов", - добавили в пресс-службе.