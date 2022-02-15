Пастух-рецидивист умышленно уничтожил стенды у фамильных склепов в Северной Осетии

15 фев. 15:48

В Северной Осетии задержан пастух, специально повредивший стенды у фамильных склепов в селе Галиат. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Ранее судимый мужчина 1964 г.р. подозревается в умышленном уничтожении охраняемых государством объектов культурного наследия федерального значения.

В результате его действий Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия республики понес значительный материальный ущерб на сумму 60 тыс рублей.

Открыто уголовное дело по ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".

С пастуха взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.