Запрет на работу мигрантов ввели три региона России

15 фев. 15:48

Калужская область, Югра и Тюменская область запретили работать мигрантам, пишет "Российская газета".

Губернатор Калужской области Владислав Шапша постановил приостановку участия региона в программе по переселению соотечественников из-за рубежа, также мигрантам в регионе запрещено заниматься торговлей, работать в такси и общепите, заниматься подбором персонала. Работодатели в Калужской области получили три месяца на приведение дел в соответствие с принятым документом.

В январе запрет на работу мигрантов ввели в Югре. Там иностранцам запретили водить такси и любой другой общественный транспорт, производить детское питание, трудиться в сфере образования, продавать продукты, алкоголь, табак. Для работодателей в Югре, даже если семья наняла иностранку няней или уборщицей, ввели штрафы.

Аналогичное постановление приняли власти Тюменской области.