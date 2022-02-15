Дело о хищении лечебной грязи рассмотрит Сакский суд

15 фев. 15:30

В Крыму рассмотрят грязное дело, экс-сотрудница предприятия "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция" подозревается в хищении лечебной грязи на 1,2 млн рублей.

В прокуратуре региона сообщили, что дело о растрате имущества предприятия рассмотрит Сакский районный суд.

По версии следствия, женщина отвечала за прием лечебной грязи с Сакского озера. Пользуясь положением, она ставила на бухгалтерский учет не всю грязь, "излишек" она передавала ИП, который торгует косметикой.

Обвиняемая подозревается в растрате более 5,6 тыс упаковок готовой продукции предприятия на общую сумму более 1,2 млн рублей.