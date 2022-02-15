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Евросоюз может закрыть "Северный поток-2"

Евросоюз может закрыть &quot;Северный поток-2&quot;

Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель заявил, что в случае эскалации на Украине проект "Северный поток-2" закроется на время.

"Если между Россией и Украиной будет война, "Северный поток — 2" не заработает... Это не означает, что "Северный поток 2" перестанет работать навсегда", - сказал Боррель в эфире радио BBC.

По его словам, ухудшение ситуации затронет не только "Северный поток-2", но и поставки российского газа в Европу в целом.

"Санкции имеют последствия для страны, которую подвергают санкциям, и для тех стран, которые их вводит", - добавил он.

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