Евросоюз может закрыть "Северный поток-2"

15 фев. 15:22

Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель заявил, что в случае эскалации на Украине проект "Северный поток-2" закроется на время.

"Если между Россией и Украиной будет война, "Северный поток — 2" не заработает... Это не означает, что "Северный поток 2" перестанет работать навсегда", - сказал Боррель в эфире радио BBC.

По его словам, ухудшение ситуации затронет не только "Северный поток-2", но и поставки российского газа в Европу в целом.

"Санкции имеют последствия для страны, которую подвергают санкциям, и для тех стран, которые их вводит", - добавил он.