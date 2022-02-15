Число россиян, задолжавших банкам, побило исторический максимум

15 фев. 15:21

В прошлом году Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан - это максимум за всю историю ведения статистики, пишет во вторник газета "Известия".

Количество злостных неплательщиков в 2021 году увеличилось на 1,6 млн против 1,2 млн годом ранее.

Взыскать с россиян по делам за прошлый год планируется 1,1 трлн рублей, что на 40 млрд больше, чем в 2020 году. При этом в 2021 году с физлиц в пользу банков уже взыскали 185,2 млрд рублей, что 42 млрд больше, чем за 2020 год.

Больше всего тех, кто не платит по кредитам, проживает на Кубани (582 тыс человек), в Башкирии (452 тыс человек), Красноярском крае (390 тыс человек).

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года россияне одолжили микрозаймами рекордную сумму - 151 млрд рублей, причиной стало желание сохранить привычный уровень жизни на фоне постоянно растущих цен.