Источник: подозреваемый в подготовке нападения на школу задержан в Кабардино-Балкарии

15 фев. 15:14

В Кабардино-Балкарии задержан 16-летний подросток, подозреваемый в подготовке вооруженного нападения на школу в городе Баксан, рассказал информированный источник.

"Подросток готовил нападение на школу, изучал материалы по изготовлению взрывных устройств, схему здания и места расположения камер видеонаблюдения", - приводит его слова "Интерфакс".

Источник уточнил, что факты, которые могут служить подтверждением планов нападения, нашлись в смартфоне юноши.

Сведения о готовящемся нападении на школу полицейские получили в рамках оперативной работы с фигурантом подобного дела в другом регионе.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против молодого человека из КБР.