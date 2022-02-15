Здание бывшего ЦУМа в Нур-Султане станет частью городской администрации

15 фев. 14:54

Власти Нур-Султана выкупили торговый центр Sine Tempore (бывший ЦУМ) за $22 млн (9,5 млрд тенге).

"На сегодня более 30 подведомственных организаций и управлений акимата Нур-Султана арендуют помещения у частных лиц, тем самым ежегодно оплачивая за аренду почти 1 млрд тенге. Данная сумма, с учетом ежегодного повышения стоимости аренды, будет только расти. Учитывая вышеизложенное, и то, что данные организации расположены в разных районах, уже давно назрела необходимость одного здания, где были бы расположены управления и подведомственные организации акимата", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Два года назад стоимость здания бывшего ЦУМа оценивалась в 12 млрд тенге.