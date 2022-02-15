Глава Минобороны Турции выздоровел от COVID-19

15 фев. 14:47

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что приступил к работе после переноса коронавируса в легкой форме.

По словам главы ведомства, тест на инфекцию показал положительный результат 6 февраля.

"Хотел бы поблагодарить друзей, сослуживцев и коллег, которые все это время звонили, интересовались моим самочувствием. Хотел бы выразить им свою любовь, уважение и благодарность", - цитирует Акара агентство "Анадолу".

Глава Минобороны добавил, что сегодня отправится в Брюссель для участия в заседании руководителей оборонных ведомств стран НАТО.