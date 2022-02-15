Ветер сбил "скорую" с трассы в Восточном Казахстане

15 фев. 14:46

Машина "скорой помощи" упала в кювет сегодня утром в Восточно-Казахстанской области. Об этом пишут СМИ.

Авария случилась на 84-м километре трассы Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница с Россией. Дул сильный ветер, который буквально перевернул машину в кювет.

Внутри транспортного средства был только водитель, он не пострадал, передает Sputnik Казахстан.

На место ЧП прибыли правоохранители, они заявили, что на трассе очень низкая видимость, и призвали жителей не выезжать за пределы населенных пунктов.