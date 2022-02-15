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Россия потребовала от Великобритании извинений

Россия потребовала от Великобритании извинений

Лондон должен принести извинения Москве за всю ту ложь, которую наговорили официальные представители Великобритании о "нападении России на Украину", написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.

Ранее британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила без каких-либо доказательств, что российские власти якобы готовят "операцию под чужим флагом" на Украине.

"Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу", - подчеркнула она.

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