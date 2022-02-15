В Краснодаре сократили число ковидных коек

15 фев. 14:09

Обсерватор на 30 коек закрыли в Краснодаре в связи с неиспользованием.

"В Краснодаре обсерватор в "Платане" на 30 коек работает с 9 декабря 2021 года. Но уже довольно продолжительное время мы не используем его. Считаю целесообразным закрыть его", - заявил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Врачи в поликлиниках принимают по 6-70 пациентов за смену, также вдвое возросла нагрузка на кол-центры медорганизаций. "Неотложная помощь перешла в круглосуточный режим работы. Количество выездных бригад увеличили со 173 до 200. Специалисты фиксируют до 1,5 тыс вызовов в сутки", - уточнили в пресс-службе.

На начало января на Кубани в сутки фиксировали до 400 случаев коронавируса, за минувшие сутки выявили свыше 3 тыс случаев.

Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в регионе продлен до 1 марта.