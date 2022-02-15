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Названа предварительная причина взрыва газа в Тбилиси

Названа предварительная причина взрыва газа в Тбилиси

Специалисты выяснили предварительную причину взрыва газа в квартире многоэтажного дома в Дигомском массиве в Тбилиси, соответствующее заявление распространила газораспределительная компания Tbilisi Energy.

В нем говорится, что ЧП могло произойти из-за халатности, несогласованного монтажа или переноса газовой установки, передает Sputnik Грузия.

Кроме того, в квартире, расположенной на седьмом этаже, велись ремонтные работы.

Напомним, по данным СМИ, от взрыва пострадал один человек, с ожогами он был доставлен в больницу.

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