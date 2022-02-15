Госдума обращается к Путину с призывом признать ДНР и ЛНР

Депутаты Государственной Думы сегодня одобрили проект постановления "Об обращении ГД "К Президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики". Такое сообщение опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

В обращении отмечено, что ГД поддерживает реализованные адекватные меры в гуманитарных целях по поддержке жителей районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые выразил желание говорить и писать на русском языке, а также пользоваться свободой вероисповедания, и не согласных с действиями Киева, которые нарушают их права и свободы.

Парламентарии напоминают, что на протяжении восьми лет жители обеих республик живут под обстрелами из мелко- и крупнокалиберного оружия, миллионы стали беженцами, власти Украины больше не выплачивают пенсии, социальные пособия, также они установили ввели полную экономическую блокаду населения и предприятий ДНР и ЛНР - все это фактически представляет собой геноцид.

"Депутаты ГД считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", - подчеркивается в обращении.

Законодатели уверены, что, благодаря такому признанию, можно будет обеспечить гарантии безопасности и защитить народы от внешних угроз и геноцида, а также упрочить международный мир и региональную стабильность. Кроме того, такой шаг запустит процесс международного признания обоих государств.

Отмечается, что решение о признании республик Донбасса примет президент РФ.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, признание независимости Донбасса радикально изменит ситуацию на Украине и вокруг нее.

"Признание ЛНР и ДНР вкупе с предоставлением им российских гарантий безопасности сведет к минимуму риск войны и, что очень важно, лишит геополитических оппонентов России механизмов управления военным кризисом. Сегодня мы находимся в ситуации, когда, несмотря на всю глобальную информационную истерику, не Россия определяет момент, когда может начаться горячая фаза конфликта и полномасштабная война средней или высокой интенсивности, а Запад и Киев. Сама эта ситуация длится уже столько, что погружает всю российскую политику и экономику в зону повышенных рисков и повышенной нервозности, а это плохо", - сказал он.



"Для того, чтобы выйти из этой зоны, нужно разминировать геополитическую ситуацию, изъяв из нее прямые военные риски. Признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР с предоставлением официальных и полных гарантий безопасности является самым дешевым способом это сделать. То есть этот способ, разумеется, сам по себе дорогой, за признание республик придется расплачиваться, но остальное еще дороже. Безусловно, последуют санкции, безусловно, у государства Украина произойдет дальнейшая негативная эволюция внешней политики. Но сейчас нет никаких позитивных сценариев для влияния на государство Украина с тем, чтобы оно выполнило Минские договоренности. И тут приходится выбирать из двух зол", - подчеркнул Михаил Ремизов.

В то же время эти соображения не означают, что Россия сегодня же начнется процедуры признания независимости Донбасса. "Я не думаю, что Кремль готов к принятию такого решения. Мне не кажется согласие Кремля на признание ДНР и ЛНР вероятным в обозримой перспективе", - заключил политолог.