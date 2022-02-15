Над Казахстаном нависла вейповая эпидемия

15 фев. 13:45

В Казахстане растет число граждан, употребляющих вейп, сообщила эксперт Национального центра охраны здравоохранения Минздрава республики Жанара Калмакова.

Она отметила, что, несмотря снижение зависимости от табакокурения и принятые законодательные нормы, в стране растет число людей, которые курят вейп. По ее словам, серьезная проблема складывается среди детей и подростков республики.

"В будущем необходимо срочно вводить строгий запрет оборота вейпов по аналогии с запретом снюсов, а также повысить сбор акцизов с нагреваемого табака и устройств его потребления ввиду полного их приравнивания к обычным сигаретам", - цитирует Калмакову пресс-служба Минздрава.

При этом эксперт подчеркнула, что благодаря мерам контроля и законадательным рычагам, которые прописаны в Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", в Казахстане наблюдается весомый прогресс в борьбе с табакокурением.