"Сколково" будет сотрудничать с Узбекистаном

15 фев. 13:24

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с московской школой управления "Сколково".

Заключение меморандума состоялось накануне в Ташкенте, документ подписали ректор школы Юрий Левин и замглавы ведомства Хуррам Тешабаев

"По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки и переподготовки специалистов по вопросам международных экономических отношений, инвестиций и внешней торговли", - сказано в сообщении.

По документу "Сколково" будет партнером проектов по повышению квалификации работников госучреждений, а также государственных и частных компаний республики. Кроме того, планируются проведение выездных стажировок, организация специальных образовательных модулей и проведение мероприятий по обмену опытом.