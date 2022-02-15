Шольца дистанцируют от Путина

15 фев. 13:13

Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет находиться на дистанции с Владимиром Путиным, поскольку не сделал российский ПЦР-тест. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, будет так же такой режим с мерами предосторожности. Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность", - приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что у каждой из сторон есть свои протоколы и предпочтения. "И мы абсолютно с уважением и с пониманием относимся к тем протоколам, которые есть у наших партнеров из ФРГ", - отметил пресс-секретарь.