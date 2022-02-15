Дворец гимнастики Винер-Усмановой в Москве получил грант в 250 млн рублей

15 фев. 13:01

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил выделить грант Дворцу гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках".

"Правительство Москвы выделило 251 млн рублей на поддержку деятельности Дворца гимнастики в "Лужниках". Средства будут направлены на обеспечение высокого уровня тренировочного процесса", - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума.

В залах Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" занимаются 1,5 тыс молодых спортсменов, более 70 тренеров готовят воспитанников 11 московских спортшкол к мировым вершинам.

Также в здании ежегодно проводятся всероссийские и международные соревнования по художественной и эстетической гимнастике, танцевальному спорту, рукопашному бою, фехтованию, акробатическому рок-н-роллу.