Крымчанка приторговывала метадоном, выгуливая собачку

15 фев. 13:00

Симферопольские правоохранители задержали 46-летнюю "даму с собачкой" – в ее карманах оказалось 35 свертков с запрещенными веществами, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Женщина гуляла с собачкой, но неожиданно пустилась наутек, увидев сотрудников батальона патрульно-постовой службы. Полицейские догнали ее и обнаружили в карманах куртки женщины свертки с порошкообразным веществом.

"На место вызвали следственно-оперативную группу. Все свертки изъяты следователем и отправлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, порошкообразное вещество является наркотическим средством "метадон". Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотиков", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Крым".

Правоохранители возбудили в отношении наркоторговки уголовное дело. С учетом рецидива ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.