Россия отводит войска от западных границ

15 фев. 12:54

Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Он также подчеркнул, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.