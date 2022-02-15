Мать, бросившую в канализацию новорожденного ребенка, схватили в Поти

15 фев. 12:55

Обвиняемую в убийстве собственного новорожденного ребенка задержали в Поти, об этом рассказали в МВД Грузии.

Уголовное дело открыто по статье "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка", ей грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет, передает Sputnik Грузия.

По данным СМИ, молодая женщина дала признательные показания.

Напомним, местные жители нашли тело новорожденного младенца накануне. В жилом многоквартирном доме засорилась канализационная труба, и жильцы пытались ее прочистить.