Ягуара загубили в зоопарке Еревана?

15 фев. 12:44

В зоопарке Еревана умер ягуар, в 2013 году доставленный в страну из Грузии. Об этом в Facebook написала врио директора Аревик Мкртчян.

"Утром мы обнаружили бездыханного ягуара. У него была только одышка, от еды отказался только накануне вечером", - цитирует ее Sputnik Армения.

Мкртчян пояснила, что в зоопарк приглашены сотрудники инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, главный патологоанатом лаборатории и самые опытные профессора Аграрного университета, они выяснят, отчего умер 10-летний хищник.

Судя по клинической картине, ягуар страдал от бронхопневмонии, у него также был токсоплазмоз, которым зверь мог заразиться от бездомных кошек или зараженного мяса.

Животное в последние годы жило в карантинной зоне зоопарка, но ни истории его болезни, ни клинической картины симптоматики нет.