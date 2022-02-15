Шольц в Москве отказался от российского теста на коронавирус

15 фев. 12:36

В Москву прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как сообщает Bild, по приземлении в РФ тест на COVID-19 канцлеру провел врач из посольства ФРГ, Шольц отказался от российского теста.

В Кремле во вторник состоится первая очная встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Будут обсуждаться актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, вопросы о предоставлении долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ, урегулирование внутриукраинского конфликта. Одной из тем встречи может стать газопровод "Северный поток - 2".

Отметим, 7 февраля в Москве состоялась встреча Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Последний также отказался от российского теста на коронавирус, переговоры проходили на безопасном расстоянии. Лидеры сидели по разные стороны стола длиной свыше четырех метров.