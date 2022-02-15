С чем Шольц прибыл к Путину?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Их переговоры пройдут в самый напряженный период отношений Запада и России. Корень противоречий - Украина. Западные СМИ со ссылкой на власти США назвали дату вторжения России в Украину - 16 февраля. Есть ли в такой ситуации канцлеру Германии смысл о чем-то договариваться с Владимиром Путиным? Если он считает, что инсайды о вторжении - это спекуляции, то смысл есть.

Страх по поводу потенциального российского вторжения в Украину нарастает как снежный ком. Сейчас не только говорят о высокой вероятности нападения, что подтвердил недавно госсекретарь США Энтони Блинкен, но и называют конкретные даты. 16 февраля. Такой прогноз со ссылкой на Белый дом дало американское издание Politico. На этом фоне западные страны прибегают к различным инструментам.

С одной стороны, они наращивают военное присутствие в Восточной Европе. Страны НАТО, включая США, Францию, Испанию, Нидерланды, Германию и Великобританию, перебрасывают свои силы, ВВС и ВМФ, в Прибалтику, Польшу, Румынию и Средиземное море. С другой стороны, они наращивают финансовую ($1,5 млрд) и военную помощь Украине. США отправили Украине 15 самолетов с военным грузом, а британцы предоставили противотанковые установки.

Поддерживая Украину, западные страны спешат спасти своих граждан. США, Германия, Австралия, Канада, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония, Япония и Новая Зеландия эвакуируют свои посольства из Киева и призывают граждан отказаться от поездок на Украину или покинуть ее территорию.

Четвертый инструмент поведения Запада - переговоры с Россией. До Олафа Шольца в Москве уже побывали глава МИД и министр обороны Великобритании, еще раньше с Путиным встретился французский президент Эмманюэль Макрон. Британцы угрожают жесткими санкциями, Париж пытается договориться и отговорить от нападения на Украину. Что же могут предложить немцы?

Принципиально позиции Берлина и Парижа по Украине ничем не отличаются. И Франция, и Германия хотят как можно скорее решить конфликт на Донбассе. Обе страны входят в "нормандский формат" вместе с Россией и Украиной. При этом заинтересованность Берлина в мире гораздо выше, ибо Германия зависит от поставок российского газа, и эта зависимость вырастет на фоне роста цен на топливо в Европе. Шольц не может отказаться от запуска проекта "Северный поток-2".

В то же время Германия несет ответственность перед США и Украиной. В Германии размещены американские базы. США дали добро на "Северный поток-2", но требуют взамен лояльности в жестком курсе против России. Поэтому Шольц во время недавнего визита в Вашингтон пригрозил антироссийскими санкциями. В отношении Украины Германия опасается, что ее могут счесть "предателем". Ибо именно Берлин в 2014 году всецело поддержал "евромайдан". Сейчас в самый ответственный момент "готовящегося нападения России" Берлин вынужден подставить плечо Киеву. В Украине крайне недовольны словами немецких политиков о том, что Украине не место в НАТО. Именно поэтому перед Москвой Шольц отправился в Киев и пообещал ему финансовую помощь в размере 150 млн евро.

Если говорить о встрече Путина и Шольца, то, скорее всего, повлиять на Владимира Путина новый неопытный канцлер ФРГ не сможет. Требование Москвы от США не принимать Украину в НАТО будет оставаться в силе. Здесь позиция Кремля принципиальна и непреклонна. Единственный шанс для канцлера проявить себя - организовать встречу Зеленского и Путина при посредничестве Франции и Германии. Такой поворот при скромном влиянии Германии можно было бы трактовать как дипломатическую победу Берлина.