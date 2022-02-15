Экс-полицейский обложил данью волгоградских перевозчиков

15 фев. 12:28

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела бывшего инспектора ГИБДД из Волгоградской области, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве в особо крупном размере, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Дарья Буянова.

Инспектор ГИБДД получал от собственника маршрутных такси ежемесячные взятки, взамен закрывая глаза на нарушения ПДД водителями его компании: только с мая 2017 по февраль 2019 годов инспектор получил от бизнесмена более 22 млн рублей и продолжал брать взятки после увольнения со службы в марте 2019 года, получив еще более 13 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Дело в отношении бывшего полицейского расследовалось по статьям получение взятки в крупном размере, особо крупном размере и мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Материалы уголовного дела переданы в суд, у обвиняемого арестовано имущество на сумму более 5 млн рублей.