Столтенберг позвонил Алиеву

15 фев. 12:19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию на Украине и поставки азербайджанского газа в Европу. Об этом он написал в своем Twitter.

"Провел хороший телефонный разговор с президентом Алиевым. Мы обсудили региональную безопасность и концентрацию российских сил у границ и на территории Украины, включая ее последствия для энергетических рынков", - заявил генсек.

Кроме того, Столтенберг выразил благодарность Алиеву за увеличение поставок газа в Европу.