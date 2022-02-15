РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти Узбекистана одобрили регламент приватизации земли

Власти Узбекистана одобрили регламент приватизации земли

Правительство Узбекистана приняло регламент предоставления услуги по приватизации земельных участков для физических и юридических лиц, а также положение об аукционах по реализации земли.

Как сообщает Sputnik Узбекистан, приватизация проводится через информационную систему Yerxususiylashtirish. Реализация свободной земли для бизнеса и градостроительной деятельности, жилищного строительства и не для сельского хозяйства - через торговую площадку E-auksion.

Все данные о свободных участках вводятся в систему Yerelektron.

Зарезервировать и получить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество нужно в кадастровых органах.

Для получения права на земельный участок, физическим и юридическим лицам требуется обратиться в Центры госуслуг или воспользоваться Единым порталом интерактивных госуслуг.

2055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version