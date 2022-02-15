Власти Узбекистана одобрили регламент приватизации земли

15 фев. 12:19

Правительство Узбекистана приняло регламент предоставления услуги по приватизации земельных участков для физических и юридических лиц, а также положение об аукционах по реализации земли.

Как сообщает Sputnik Узбекистан, приватизация проводится через информационную систему Yerxususiylashtirish. Реализация свободной земли для бизнеса и градостроительной деятельности, жилищного строительства и не для сельского хозяйства - через торговую площадку E-auksion.

Все данные о свободных участках вводятся в систему Yerelektron.

Зарезервировать и получить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество нужно в кадастровых органах.

Для получения права на земельный участок, физическим и юридическим лицам требуется обратиться в Центры госуслуг или воспользоваться Единым порталом интерактивных госуслуг.