Доля иностранного капитала в российских банках неуклонно снижается

15 фев. 12:16

По данным Центробанка, доля иностранного капитала в кредитных и страховых организациях России снижается третий год подряд.

На 1 января 2022 года доля иностранного капитала в банках составила 10,73%, на 1 января прошлого года - 10,96%, два года назад - 11,79%, сообщает пресс-служба регулятора.

Аналогичная тенденция отмечена и российских страховых организациях. На 1 января 2022 года доля иностранного капитала - 10,01%, год назад - 10,4%, два года назад - 10,83%.

Иностранные инвестиции в банки составили 309,6 млрд рублей, в страховые организации - 23,5 млрд рублей.