Жители Северного Кавказа мечтают о 40-тысячных зарплатах – исследование

15 фев. 12:07

Наиболее высокие требования к заработной плате в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) у жителей Дагестана – за ними следуют Ингушетия и Карачаево-Черкесия, - рассказали в сервисе по поиску работы HeadHunter по итогам исследования за последние полгода.

"Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников составила рейтинг регионов СКФО по средним зарплатным ожиданиям соискателей за последние полгода - с августа 2021 по январь 2022 года. Первое место в рейтинге занял Дагестан - здесь соискатели в среднем претендуют на 39,3 тыс рублей в месяц", - рассказали в HeadHunter, передает ТАСС.

Второе место делят Карачаево-Черкесия и Ингушетия - в среднем сотрудники здесь рассчитывают на зарплату в 39 тыс рублей. На третьем месте - Чечня, где ожидаемая средняя ожидаемая зарплата за последние полгода составила 38,3 тыс рублей.

У жителей Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии потребности почти такие же, но немного скромнее - в среднем они рассчитывают на зарплату в 38,2, 37,9 и 35,7 тыс рублей соответственно.