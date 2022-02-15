Финальный этап учений "Союзная решимость-2022" увидят военные атташе

15 фев. 11:42

Заключительный этап масштабных учений "Союзная решимость-2022" армий России и Беларуси, который пройдет 20 февраля, увидят военные атташе и представители СМИ, - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ", - рассказал Конашенков, передает РИА Новости.

После завершения маневров российские войска вернутся в места постоянной дислокации.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации", - поведал Конашенков.

Сейчас на белорусских полигонах проходит активная фаза учений.

Напомним, целью совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", проходящих с 10 по 20 февраля, является отработка вопросов пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.