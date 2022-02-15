У граждан Азербайджана есть шесть объектов недвижимости в Армении

15 фев. 11:39

Граждане Азербайджана за последние 11 лет заключили в Армении шесть сделок по регистрации права на недвижимость. Об этом рассказали в Комитете кадастра Армении.

"В 2010-2021 годах в Армении гражданами Турции совершена в общей сложности 71 сделка по регистрации права на недвижимость, а гражданами Азербайджана - 6", - заявили в ведомстве в ответ на запрос Sputnik Армения.

Уточняется, что в 2012-м (2), 2018-м, 2019-м годах граждане АР покупали квартиры, одна квартира была получена в дар в 2012 году. Также был приобретен один объект общественного значения.

Граждан Турции за это время купили в Армении 53 квартиры, одну получили в дар, еще одну обменяли. Помимо этого, они приобрели пять частных домов, гараж, семь объектов общественного значения, три земельных участка.