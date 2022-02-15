В России за сутки выявили свыше 160 тыс случаев коронавируса

15 фев. 11:26

В России за минувшие сутки выявлено 166 831 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев в Москве – 8 160, Красноярском крае – 7 122, Санкт-Петербурге – 7 091. В Краснодарском крае новых случаев 3 072, в Ставропольском крае - 1 277, в Крыму - 1 103, в Дагестане - 601, в Чечне - 128, в Адыгее - 555, в Кабардино-Балкарии - 515, в Карачаево-Черкесии - 369, в Ингушетии - 382, в Северной Осетии - 207.

Общее число инфицированных в России достигло 14 480 596 человек.

Госпитализированы 21 833 человека с COVID-19, это на 108,9% больше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 137 881 человек, за все время – 11 470 925 человек.

Умерли за сутки 704 пациента с коронавирусом, с начала пандемии – 341 635.