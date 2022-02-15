Авария оставила без газа 16 тысяч жителей Тбилиси, СГБ и МИД Грузии

15 фев. 11:18

Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за аварии, такое сообщение распространила компания Tbilisi Energy.

Она произошла в центре грузинской столицы в районе Ваке. С 10.00 прервано газоснабжение на улицах Тархнишвили, Гогебашвили, Костава и прилегающих, всего 16 тыс абонентов, передает Sputnik Грузия.

Кроме того, газа нет и крупных и малых коммерческих объектов, включая школы, банки, рестораны, строительные компании и т.д.

В районе Мтацминда лишились газа Служба госбезопасности Грузии, Служба правительственной охраны, МИД, посольство Италии, Верховный суд, рестораны, магазины, гостиницы, образовательные учреждения и т.д.

Причина аварии не уточняется. В Tbilisi Energy уточнили, что подача газа начнется поэтапно сегодня с 18:00 и завершится к 18:00 завтрашнего дня.