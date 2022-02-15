Американцы будут искать газ и нефть в Узбекистане

15 фев. 11:18

В апреле в Узбекистан приедут первые специалисты Геологической службы США (USGS), чтобы заняться поиском сланцевого газа, нефти и других полезных ископаемых и минеральных ресурсов, передает ИА "Дуне".

О визитах специалистов, запланированных с апреля по июнь 2022 года, рассказала по итогам переговоров с послом Узбекистана Жавлоном Вахабовым старший научный советник USGS Ингрид Верстратен.

Совместный проект на общую сумму в $2,3 млн подразумевает изучение запасов минеральных ресурсов республики Узбекистана, анализ и прогнозирование засух и наводнений, моделирования паводков и частоты затоплений/разливов рек.

В апреле эксперты USGS займутся геологоразведкой критических минеральных ресурсов в Ауминтазау-Кульджуктауском горном массиве. В мае специалисты займутся поисками сланцевых бассейнов с нефтью и газом в Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской областях. В июне американские гидрологи совместно с коллегами из Узбекистана будут изучать гидрометрические сети, инфраструктуру развития водных ресурсов, историю наводнений, оползней и снежного покрова.