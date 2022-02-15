Российские биатлонисты финишировали третьими в эстафете

15 фев. 11:16

Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов сегодня в упорной борьбе в эстафете завоевали бронзовые медали и принесли нашей сборной 19-ю награду на Олимпийских играх в Пекине.

Первыми гонку завершили норвежцы (1 час 19 мин 50,2 сек; 7 дополнительных патронов, 1 штрафной круг). На втором месте французы (+27,4 сек; 9 дополнительных патронов), - передает РИА Новости.

Россияне за всю гонку использовали шесть дополнительных патронов, а на последнем этапе после стрельбы из положения стоя Латыпов пробежал два штрафных круга. По итогам эстафеты сборная России уступила норвежцам 45,3 сек.

Теперь в активе сборной России на Играх-2022 19 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.