Власти Ростова введут дополнительные ковидные ограничения

15 фев. 11:02

Из-за роста числа заболевших власти Ростова-на-Дону намерены ввести в городе дополнительные ограничения по борьбе с коронавирусом, - сообщает сайт мэрии.

Планируется, что график движения общественного транспорта будет скорректирован, чтобы избежать скопления людей на остановках и переполненных автобусов, управления ЖКХ будут принимать ростовчан только по предварительной записи, а досуговые и прочие массовые мероприятия будут приостановлены, - передает "АиФ-Ростов".

Наиболее жесткие меры будут применяться к нарушителям режима изоляции – о таких случаях предписано немедленно сообщить в полицию и в Роспотребнадзор.