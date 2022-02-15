Стало известно, сколько мяса произвели в Дагестане в 2021 году

15 фев. 10:58

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов заявил, что в 2021 году в республике произвели порядка 266 тыс тонн мяса, что превысило показатели 2020 года на 0,6%.

Он отметил, что положительного результата удалось добиться, несмотря на сложности в 2020 году.

"Из-за засушливых ветров, в частности на севере республики, отсутствия осадков не было растительности, подножного корма. В связи с этим животноводы были вынуждены вскармливать свой скот, начиная с августа 2020 года, кормом, заготовленным на зиму 2020-2021 годов. Возникла угроза, что все это негативно скажется на всю животноводческую отрасль Дагестана в 2021 году", - приводит слова чиновника РИА Дагестан.

По словам Шарипова, выйти на положительный результат удалось благодаря своевременно принятым организационным мерам, принятым руководством республики и самими хозяйствами.