ВЦИОМ: сбережений нет у большинства россиян

15 фев. 10:54

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что сбережения есть только у трети россиян.

"Треть россиян сообщили о наличии сбережений (33%), чаще накопления имеют граждане 18-24 лет (39%), россияне с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%)", - сообщает ВЦИОМ.

О том, что семья не имеет сбережений рассказали 64% респондентов. Из тех, у кого есть накопления, 60% сообщили, что за последний год средства приходилось тратить на непредвиденные нужды.

Чаще всего (86%) россияне, имеющие сбережения, решают, какую сумму отложить в зависимости от ситуации. Регулярно - ежемесячно или ежеквартально - откладывать деньги получается у 43% граждан, имеющих сбережения, остальные делают это ситуативно, когда появляются деньги.

Экономить на самом необходимом для того, чтобы сделать накопления не приходится 69% опрошенных.