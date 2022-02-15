Махинаторы из Москвы и Кубани обогатились на поставках оборудования для школ

15 фев. 10:44

На Кубани перед судом предстанут махинаторы, заработавшие на поставках школьного оборудования для детей сотни миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении москвича и ряда его сообщников из Краснодара на основании материалов следствия, выяснившего, что двое обвиняемых, будучи руководителями коммерческих организаций, подписали контракт с руководителем отдела министерства образования Краснодарского края о поставке интерактивной техники и с 2019 по 2020 год поставляли в школы региона некачественное оборудование, уже возбуждено уголовное дело, - передает "АиФ-Юг".

По данным следствия, ущерб, нанесенный бюджету края, составил больше 200 млн рублей, после ареста имущества фигурантов общая сумма ущерба составила больше 178 млн рублей.

Фигурантам грозит до 10 лет тюремного заключения, - говорится в сообщении.