Резкий рост: в Грузии выявили свыше 19 тыс случаев коронавируса

15 фев. 10:31

За минувшие сутки в Грузии выявили 19 049 случаев заражения коронавирусом, накануне сообщалось о 4 тыс случаев.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло в Грузии 1 480 841 человека.

За последние 24 часа выписались 18 409 человек, с начала пандемии – 1 289 168. Умер за сутки 51 человек, за все время - 15 628.

За сутки сделан 56 531 тест, доля инфицированных из общего числа протестированных – 33,7%.

В карантине находятся 10 человек, в стационарах наблюдаются 6 017, в ковид-гостиницах остаются 1 309.