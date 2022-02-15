На Кубань идет настоящая весна

15 фев. 10:23

В ближайшие три дня жители Краснодарского края почувствуют на себе первое робкое дыхание настоящей весны, - рассказали синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Сегодня, 15 февраля, в Краснодаре будет малооблачно и без осадков. Воздух прогреется до 7-9 тепла, ветер будет дуть восточный, его скорость составит 4-9 м/с. Завтра будет еще теплее – до 9 градусов, а в четверг - до со знаком плюс, - передает портал Юга.ру.

Примерно такая же погода прогнозируется и по всему краю – лишь в горах ночью будет прохладно – от -3 ло +2.

Осадков в ближайшие два дня в крае не ожидается, но будет ветрено - порывы восточного ветра местами будут достигать 13 м/с, и лишь в ночное время температура воздуха будет падать до ноля, а местами в юго-восточных предгорных районах – до 6 градусов мороза. Воздух на Азовском побережье днем будет прогреваться до 7-12 тепла, а на Черноморском побережье будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков и так же тепло - днем до 8-13 градусов.