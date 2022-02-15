Армия Армении продолжает обстреливать азербайджанские позиции

15 фев. 10:15

ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана, об этом сообщает министерство обороны АР.

Накануне с 18:45 подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечарского района "без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кельбаджарского района", отметили в ведомстве.

Кроме того, сегодня ночью примерно в 01:40 с армянских позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района были обстреляны азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.

ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры, отметили в Минобороны АР.