МИД РФ: на предложения России ответили не те, кому они направлялись

15 фев. 10:21

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что завершается подготовка российских ответов на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.

"Во-первых, самое главное, [что на прошедшей в понедельник встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и российского лидера Владимира Путина] была озвучена в сжатом виде, но вся хронология событий, а во-вторых, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. <…> [Подготовка ответа] уже находится на завершающей стадии", - заявила представитель МИД в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Захаровой, в диалоге с западными партнерами в соответствующей сфере были "намечены контуры дальнейшей работы". "Было сказано, что работа продолжится. Ответ будет дан и не так, как даются ответы нашими западными партнерами", - отметила она.

На послание Лаврова коллегам из Европы, США и Канады по вопросу неделимости безопасности, "ответы были даны не теми, кому писали письма", напомнила дипломат. "В современной обстановке бывает и такое: пишешь одному - отвечает другой. Писали в национальном качестве каждому государству, министру иностранных дел, а почему-то за них за всех ответили [генсек НАТО Йенс] Столтенберг и [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель. Это действительно ситуация анекдотическая и во многом невероятная", - указала Захарова. По ее мнению, таким образом руководство НАТО и ЕС "реально отнимает" у стран-участниц суверенитет.

"На самом деле это и есть то развитие сценария, о чем мы говорим, когда, к сожалению и увы, многие страны коллективного Запада - члены НАТО и ЕС - просто утратили, или, теперь уже стоит говорить, у них несколько позаимствовали их суверенитет", - констатирована официальный представитель МИД РФ.