Для майнеров Казахстана повысят налог в 10 раз

15 фев. 10:17

Налог для казахстанских майнеров могут увеличить в 10 раз, об этом заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Он предложил увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии. По словам главы ведомства, сейчас майнеры приобретают электроэнергию у энергопроизводящих организаций и у нерегулируемых энергоснабжающих организаций из-за выгодного для них тарифа, сообщает Sputnik Казахстан.

В связи с этим министр предложил установить майнерам более высокие тарифы, чем другим потребителям.