В 2021 году россияне совершили более 21 млн поездок за границу

15 фев. 10:10

В прошлом году граждане РФ выезжали за рубеж 21,4 млн раз, почти половина поездок - туристические, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По только что опубликованным данным Пограничной службы ФСБ России, в 2021 году россияне совершили 21 413 573 поездки во все зарубежные страны. Это на 51,4% больше, чем объемы выездного потока в 2020 году, но все еще на 55,4% меньше, чем было до пандемии, в 2019 году", - отметили в ассоциации.

"В 2021 году в 32 открытых для россиян зарубежных государства, выездной поток из РФ в которые был полностью, преимущественно или в значительной части туристическим по цели визита, россияне совершили 10 105 069 поездок", - рассказали в АТОР.

Почти половина (46,5%) турпоездок пришлась на Турцию, вторым по популярности зарубежным направлением стала Абхазия (14,8%), третьим - Египет (10,4%).