В Казахстане арестованы захватывавшие акимат Алматы иностранцы

15 фев. 9:54

Казахстанские правоохранители арестовали двух иностранцев, участвовавших в захвате в начале января здания администрации Алматы, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

"Следствием установлены двое иностранных граждан, активно участвовавших в массовых беспорядках в Алматы и при захвате здания акимата города в ночь с 4 на 5 января 2022 года. Они применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны, оборонявших здание", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Арестованные избивали полицейских отобранными у них спецсредствами - щитами и дубинками. Уже установлены личности преступников, им вменяются участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти) уголовного кодекса", - пояснили в ведомстве.

О том, гражданами какой страны являются арестованные, не сообщается.