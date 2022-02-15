В Ферганской долине не будут работать все газовые заправки

15 фев. 9:49

До утра среды в Ферганской долине временно не будут работать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).

Как сообщает "Узтрансгаз", газовые заправки не будут работать с 13.00 15 февраля до 06.00 16 февраля.

"В эти дни на территории республики наблюдается влажная и холодная погода и это требует принятия мер по обеспечению бесперебойного и устойчивого снабжения природным газом потребителей и социальных объектов, предприятий стратегического значения", – пояснили в компании.

Газ будет направлен в школы, больницы и другие учреждения.