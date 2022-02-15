Пожилой житель Ставрополья потерял 1,6 млн рублей, доверившись лжеброкеру

15 фев. 9:44

Мошенника, выманившего крупную сумму у 63-летнего жителя Невинномысска, разыскивают на Ставрополье, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по краю.

Потерпевшему позвонил незнакомец, который назвался специалистом брокерской организации и уговорил мужчину увеличить сбережения, вложив средства в криптовалюту.

"Желая получить легкий заработок, гражданин перечислил более 1,6 млн рублей на счет, якобы открытый на его имя", - отметили в полиции.

Через некоторое время мужчина осознал, что его обманули, и сразу же обратился за помощью к полицейским. Сейчас они устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).