Крымчане готовятся к празднованию годовщины воссоединения с Россией

15 фев. 9:43

В Крыму ведется активная подготовка к празднованию восьмой годовщины воссоединения республики с Россией, - сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Девиз восьмой годовщины крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией - "Крымская весна – вместе навсегда, он уже нанесен на официальный праздничный логотип, который представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации", - поведал Крючков, передает РИА Новости.

Напомним, 16 марта 2014 в Крыму и Севастополе прошел общенародный референдум, по итогам которого 18 марта в Москве был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.